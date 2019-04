Ringen: Hrustanovic bei EM im Achtelfinale out

Bukarest (APA) - Amer Hrustanovic ist bei der Ringer-EM in Bukarest im Achtelfinale ausgeschieden. Der zweimalige Olympiateilnehmer verlor am Freitag in der Klasse bis 87 kg seinen ersten Kampf gegen den Litauer Eividas Stankevicius. Michael Wagner unterlag in der Klasse bis 77 kg in der Qualifikation dem Georgier Beka Mamukashvili.