Budapester Börse schließt befestigt, 4. Gewinntag in Folge

Budapest (APA) - Die Budapester Börse hat am Freitag befestigt geschlossen. Der ungarische Leitindex BUX gewann 0,58 Prozent auf 42.940,74 Zähler. Das Handelsvolumen belief sich auf 7,4 (zuletzt: 8,9) Mrd. ungarische Forint.

Der jüngste Aufwärtsschub für den ungarischen Aktienmarkt ging damit weiter. Zum Wochenschluss verzeichnete der BUX in einem überwiegend positiven internationalen Börsenumfeld bereits den 4. Gewinntag in Folge. Auf Wochensicht konnte das wichtigste ungarische Börsenbarometer um 2,6 Prozent an Wert zulegen.

Unter den Schwergewichten in Budapest legten MOL am deutlichsten zu. Die Papiere des Öl- und Gasunternehmens verteuerten sich um 1,6 Prozent. Die OTP Bank verbuchte ein Kursplus von einem Prozent. MTelekom gaben hingegen um 1,1 Prozent und Gedeon Richter um 0,7 Prozent nach.

Die wichtigsten ungarischen Aktien schlossen wie folgt:

aktuell zuletzt MTelekom 465 470 MOL 3.330 3.278 OTP Bank 13.220 13.090 Gedeon Richter 5.560 5.600 ~

