Tennis: Thiem spielt heuer und 2020 in Hamburg

Hamburg (APA) - Der Tennis-Weltranglistenfünfte Dominic Thiem tritt im heurigen Juli und auch 2020 beim Sandplatzturnier in Hamburg an. Das gab die neue österreichische Turnierdirektorin Sandra Reichel am Freitag bekannt. In der norddeutschen Metropole hat Thiem 2014 (Achtelfinale) und 2018 (Viertelfinale) bisher zweimal gespielt.

Heuer steht das 500er-Event der ATP-Tour vom 20. bis 28. Juli und damit eine Woche vor Kitzbühel auf dem Programm. In Tirol wird Thiem ebenfalls bei der diesjährigen Auflage und auch kommendes Jahr aufschlagen und damit 2020 auf ein Antreten bei den gleichzeitig stattfindenden Olympischen Spielen in Tokio verzichten.