15-Jähriger bei Konfrontationen an Gaza-Grenze erschossen

Gaza (APA/dpa) - Ein 15-Jähriger ist nach palästinensischen Angaben bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze erschossen worden. Weitere zehn Palästinenser seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Freitag mit. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht dazu.

Seit Ende März 2018 sind nach Angaben des Ministeriums bei Protesten an der Gaza-Grenze 272 Palästinenser getötet und Tausende verletzt worden. Die Demonstranten fordern unter anderem ein Ende der seit mehr als einem Jahrzehnt andauernden Blockade des Palästinensergebiets am Mittelmeer. Israel und Ägypten begründen die Blockade mit Sicherheitsinteressen. Die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas wird von der EU, Israel und den USA als Terrororganisation eingestuft.