Klimaschutzreferenten für ökosoziale Steuerreform

Frauenkirchen (APA) - Die Klimaschutzreferenten der Bundesländer haben sich bei ihrer Konferenz in Frauenkirchen am Freitag für eine ökosoziale Steuerreform ausgesprochen. In 16 einstimmigen Beschlüssen treten sie unter anderem auch für eine stärkere Berücksichtigung des Biolandbaus sowie eine bessere Förderung des Radverkehrs durch den Bund ein. Ebenso wurde die Dringlichkeit klimaorientierten Handelns betont.

Den Antrag betreffend ökosoziale Steuerreform hatte Kärnten eingebracht. „Österreich ist laut OECD-Vergleich bei der Besteuerung des Energieverbrauchs im hintersten Feld, bei der Belastung von Erwerbsarbeit hingegen im vordersten Bereich“, stellte Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) fest. Das sei nicht nur unfair, sondern auch ökologisch und sozial unklug. An Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), die an der Tagung in Frauenkirchen teilnahm, sei das Ersuchen gegangen, auf den Finanzminister im Hinblick auf eine diesbezügliche Neugewichtung bei der geplanten Steuerreform einzuwirken, berichtete Schaar.

Hinsichtlich des Erreichens der Klimaziele bis 2020 mahnte die Landesrätin rasches Handeln ein: „Wenn wir nicht jetzt ins Tun kommen, werden wir für die Periode 2021 bis 2030 CO2-Zertifikate im Umfang von mindestens 4,6, wahrscheinlich 9,2 Milliarden Euro dazukaufen müssen, damit wir unser Ziel nicht überschreiten.“ Deshalb ergehe der dringende Appell an die Bundesregierung, das Geld nicht für Strafzahlungen „aufzusparen“, sondern es „jetzt und heute in sinnvolle Sofort-Maßnahmen für den Klimaschutz zu investieren“.

Tirols Landeshauptmann-Stellvertreterin Felipe betonte die „absolute Dringlichkeit“ klimaorientierten Handelns und der Festlegung von konkreten Terminen. Im Hinblick auf die „enorme Klimabelastung durch den Verkehr“ forderte sie ein leistbares flächendeckendes Österreich-Ticket für alle Öffis. Mit der Umsetzung solle Anfang 2020 begonnen werden.

Vom Burgenland kam der Antrag, den Biolandbau im Rahmen der Verhandlungen zur Ausgestaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union stärker zu berücksichtigen. Die Prämienhöhe im Programm für Ländliche Entwicklung sollte verstärkt auf Biolandbau und eine klimafitte Landwirtschaft abgestellt sein, forderte die Vorsitzende der Konferenz, Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Im Burgenland bewege man sich im Rahmen der eingeleiteten „Biowende“ nun „Schritt für Schritt in Richtung 100 Prozent Bio“.