Mahle verlagert Kärntner Standort Wolfsberg nach St. Michael

Wolfsberg/St. Michael ob Bleiburg (APA) - Der deutsche Autozulieferer Mahle verlagert seinen Standort in Wolfsberg nach St. Michael ob Bleiburg/Smihel pri Pliberku (beides Kärnten). Wie der Konzern am Freitag in einer Aussendung mitteilte, sind rund 80 Mitarbeiter betroffen: „Ein Großteil der aktuellen Produktionslinien einschließlich der Produkte und der aktuell rund 80 Beschäftigten soll von Wolfsberg nach St. Michael transferiert werden.“

Die beiden etwa 40 Kilometer voneinander entfernten Werke sind Geschäftseinheiten der Mahle Filtersysteme Austria GmbH. Auch die Entwicklungsaktivitäten in Wolfsberg sollen nach St. Michael (Bezirk Völkermarkt) übersiedelt werden. Laut Mahle könne der Konzern durch die Verlagerung seine Mechatronik-Kompetenz im Werk St. Michael stärken.

Wie es in der Aussendung heißt, sei man zuversichtlich, „den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Standorts Wolfsberg alternative Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten zu können“. Details sollen im Laufe der kommenden Wochen mit den Betroffenen besprochen werden. Der ORF Kärnten zitierte am Freitag eine Betriebsrätin von Mahle: Demnach soll niemand seinen Job verlieren, es gebe Interesse unter einigen Mitarbeitern, in die Forschungsabteilung nach Slowenien zu wechseln. Für alle anderen wären gute öffentliche Verkehrsverbindungen zwischen der Bezirksstadt Wolfsberg und St. Michael vorhanden.

Die Verlagerung der Produktlinien und der Umzug der Mitarbeiter sollen schrittweise bis Mai 2020 über die Bühne gehen.

Der deutsche Autozulieferer Mahle erwog zuletzt wegen der abflauenden Konjunktur und des technologischen Wandels in der Branche einen Stellenabbau außerhalb seines Stammlandes Deutschland. Die Produktionsstandorte weltweit würden jedoch überprüft, so der Konzern kürzlich.

Weltweit beschäftigt Mahle etwa 79.600 Menschen. Im Kärntner St. Michael ob Bleiburg/Smihel pri Pliberku arbeiten gut 2.000 Menschen für Mahle Filtersysteme Austria, eine Tochter der Mahle Filtersysteme Deutschland. In Vöcklabruck in Oberösterreich arbeiten hierzulande weitere rund 200 Menschen für Mahle.