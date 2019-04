Europas Leitbörsen schließen fester, Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,36%

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen sind mit wenigen Ausnahmen gut befestigt ins Wochenende gegangen. Der Euro-Stoxx-50 gewann 12,49 Einheiten oder 0,36 Prozent auf 3.447,83 Zähler.

Positive Impulse kamen am späten Vormittag mit den Februar-Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone. Die Gesamtherstellung lag zwar etwas unter dem Niveau des Vormonats, Analysten hatten jedoch mit einem deutlicheren Rückgang gerechnet. Aktuelle Zahlen aus den USA fielen dagegen enttäuschend aus: Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima war stärker gefallen als von Ökonomen prognostiziert.

In einem Branchenvergleich hatten europaweit die Anteile des Finanzsektors die Nase vorn. Die Aktien von Societe Generale (plus 3,97 Prozent) und ING Groep (plus 3,62 Prozent) führten die Rangliste des Euro-Stoxx-50 an. In den USA waren am heutigen Handelstag die Erstquartalszahlen der Schwergewichte JP Morgan und Wells Fargo begeistert aufgenommen worden. Dies dürfte auch die Nachfrage nach Aktien europäischer Banken gestützt haben.

Auch die Papiere der spanischen Banco Santander legten merklich zu (plus 1,83 Prozent). Die Bank will ihre mexikanische Tochter komplett übernehmen und dafür rund 572 Millionen neue Aktien ausgeben.

Schlechter schnitten hingegen die Energiekonzerne ab: Die Papiere von Engie und Iberdrola gaben zwischen 1,3 und 1,2 Prozent ab.

In London rückten zudem die Aktien von Plus500 mit einem Kursrutsch von 31,19 Prozent in den Fokus. Die Erstquartalszahlen des Handelshauses dürften die Anleger schwer enttäuscht haben. So waren etwa die Erlöse um 82 Prozent eingebrochen. In diesem Sog verloren auch die Rivalen IG Group (minus 4,09 Prozent) und CMC Markets (minus 4,32 Prozent).

In der Schweiz kam der Börsengang des Zugherstellers Stadler bisher gut an. Der erste Kurs lag bei 42 Franken (37,2 Euro) und damit um rund 11 Prozent über dem Ausgabepreis von 38 Franken.

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 3.215,63 44,38 1,40 3.171,25 Frankfurt DAX 11.999,93 64,73 0,54 11.935,20 London FT-SE-100 7.437,06 19,11 0,26 7.417,95 Paris CAC-40 5.502,70 16,98 0,31 5.485,72 Zürich SPI 11.344,22 -56,32 -0,49 11.400,54 Mailand FTSEMIB 21.858,31 173,47 0,80 21.684,84 Madrid IBEX-35 9.468,50 23,10 0,24 9.445,40 Amsterdam AEX 561,61 -0,22 -0,04 561,83 Brüssel BEL-20 3.845,05 37,31 0,98 3.807,74 Stockholm SX Gesamt 1.641,21 14,18 0,87 1.627,03 Europa Euro-Stoxx-5 3.447,83 12,49 0,36 3.435,34

0

Euro-Stoxx 378,41 1,76 0,47 376,65 ~

