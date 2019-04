Israel - Am Montag beginnen Konsultationen zur Regierungsbildung

Jerusalem (APA/AFP) - Rund eine Woche nach der Parlamentswahl in Israel wird Präsident Reuven Rivlin ab Montag die Spitzenvertreter aller in die Knesset gewählten Parteien empfangen, um den Auftrag zur Regierungsbildung zur erteilen. Die Konsultationen werden erstmals live im Fernsehen gezeigt, wie das Präsidialamt am Freitag mitteilte.

Zuerst empfängt Rivlin Regierungschef Benjamin Netanyahu. Dessen Likud ist nach jüngsten Hochrechnungen stärkste Fraktion.

Rivlin hat bis zum 24. April Zeit, den Auftrag zur Regierungsbildung zu erteilen. Dem von ihm beauftragten Politiker bleiben dann 28 Tage zur Bildung einer Regierung, die Frist kann einmalig um zwei Wochen verlängert werden. Der Auftrag dürfte an Netanyahu fallen.

Mit der Auszählung der letzten Stimmen nach der Parlamentswahl gewann Netanyahus Likud offenbar einen weiteren Sitz hinzu und wurde damit stärkste Fraktion, wie sich aus den jüngsten Hochrechnungen israelischer Medien ergab.

Nach der Auszählung von 97 Prozent der Stimmzettel hatte es noch danach ausgesehen, als kämen Netanyahus Partei und das Bündnis Blau-Weiß von Ex-Generalstabschef Benny Gantz auf jeweils 35 Sitze. In der Nacht zum Freitag veröffentlichte die Wahlkommission dann neue Zahlen auf ihrer Internetseite, auf die sich die aktuellen Hochrechnungen in den israelischen Medien stützten.

Netanyahu wurden schon vorher die größten Chancen eingeräumt, eine neue Regierungskoalition zu bilden. Zusammen mit anderen rechten Parteien - seinen „natürlichen Partnern“ - kommt der Likud auf die absolute Mehrheit von 65 der 120 Knesset-Sitze. Die Stimmzettel, die als letzte ausgezählt werden, stammen von Soldaten, Diplomaten und Sträflingen.