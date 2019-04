160 Flüchtlinge aus umkämpfter Hauptstadt Tripolis evakuiert

Tripolis (APA/AFP) - Die Internationale Organisation für Migration (IOM) hat 160 Flüchtlinge aus der umkämpften libyschen Hauptstadt Tripolis in Sicherheit gebracht. Mit einem Charterflug seien 160 Menschen am Donnerstagabend nach Mali, Burkina Faso und an die Elfenbeinküste (Cote d‘Ivoire) gebracht worden, erklärte die Organisation am Freitag in Libyen. Unter den Evakuierten seien 16 Kinder.

Seit Ausbruch der Gefechte rund um Tripolis warnen internationale Hilfsorganisationen davor, dass sich die Lage der Flüchtlinge verschlechtere. Der Militärführer Khalifa Haftar und die UN-gestützte Regierung der nationalen Einheit liefern sich derzeit erbitterte Kämpfe um Tripolis. Dutzende Menschen wurden dabei nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) getötet, mehr als 300 verletzt.

Im vergangenen Jahr wurden mehr als 16.000 Flüchtlinge durch die IOM in ihre Heimat zurückgebracht. Die IOM ist seit dem Sturz von Diktator Muammar al-Gaddafi 2011 in dem nordafrikanischen Land vor Ort. Seit Anfang des Jahres seien 3175 Menschen ausgeflogen worden, teilte die IOM mit.

Libyen ist für afrikanische Flüchtlinge ein Knotenpunkt auf ihrem Weg nach Italien. Zahlreiche Migranten, die im Meer aufgegriffen oder gerettet werden, landen in Flüchtlingslagern in Libyen. Dort leben sie unter schlechten Bedingungen und entscheiden sich häufig für eine Rückkehr.