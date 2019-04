Digitalsteuer - Dt. Finanzminister glaubt an internationale Einigung

Washington/Berlin/Paris (APA/dpa) - Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz hat sich zuversichtlich gezeigt, dass eine Einigung auf eine internationale Digitalsteuer zustande kommt. Ein von Deutschland und Frankreich gemeinsam unterbreiteter Vorschlag könne die Grundlage für eine Lösung auf G-20-Ebene sein, sagte er am Rande eines Treffens der G-20-Finanzminister am Freitag in Washington.

Eine gemeinsame Lösung sei deutlich besser als nationale Sonderwege, die dann mühsam wieder zu einer internationalen Lösung zusammengefügt werden müssten. „Alle wissen, dass es notwendig ist, zu einer Verabredung zu kommen“, sagte Scholz mit Blick auf eine zurückhaltende Linie der USA.

Mit der Digitalsteuer sollen Gewinne grenzüberschreitend tätiger Technologieunternehmen erfasst werden. Bisher fallen diese häufig unter den Tisch, weil es den Unternehmen gelingt, die im Internet erwirtschafteten Gewinne einer klaren Zuordnung zu einem Land zu entziehen.

Die USA halten die von Europa ausgehende Idee einer Digitalsteuer für „diskriminierend“. Washington befürchtet, dass die großen US-Technologiekonzerne wie Apple, Facebook oder Google durch die Besteuerung einseitig belastet werden.

Die österreichische Bundesregierung hat am 1. April die Einführung einer nationalen Digitalsteuer für digitale Großkonzerne trotzdem auf den Weg geschickt, konkret eine Online-Werbeabgabe von 5 Prozent. Der Großteil der betroffenen Konzerne hat ihren Sitz in den USA. Die Sache wird bei einem Treffen von Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Steve Mnuchin am Rande der Frühjahrstagung vom Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington an diesem Wochenende in Washington thematisiert werden, hieß es von Löger im Vorfeld.

Der US-Botschafter in Österreich, Trevor D. Traina, hat das Vorgehen Österreichs bei der Digitalsteuer kritisiert. „Der Standpunkt der USA ist, dass das Problem durch die OECD gelöst werden sollte, und zwar eine Lösung, die überall in der EU gilt und nicht von den Mitgliedstaaten individuell bestimmt wird“, teilte Traina auf APA-Anfrage mit. Löger hingegen verteidigt die österreichischen Pläne: Das aktuelle Steuersystem hinke dem digitalen Zeitalter hinterher und das würden auch die Kritiker erkennen. Österreich will mit der reinen Digitalsteuer von 5 Prozent auf Online-Werbeumsätze gut 25 Mio. Euro lukrieren.