Italienischer Finanzminister: „Unser Bankensystem ist solide“

Rom/Washington (APA) - Der italienische Wirtschafts- und Finanzminister Giovanni Tria hat Italiens Bankensystem als eines der solidesten in Europa bezeichnet. „Unser Bankensystem hat unter der Rezession gelitten, ist aber eines der gesündesten in Europa“, sagte Tria nach Angaben italienischer Medien am Freitag.

Italien sei dabei, einige Banken zu sanieren. „Unser Bankensystem ist keine Gefahr, weder für Italien noch für Europa“, argumentierte Tria. Der Finanzminister versicherte, dass Italien, das seit dem letzten Quartal 2018 in die Rezession geschlittert ist, keine „globale Gefahr“ darstelle. „Italien erlebt eine Verlangsamung der Wirtschaft, genau wie in Deutschland“, argumentierte der parteilose Minister.

Italien ächzt unter einem Schuldenberg, der mehr als 130 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung ausmacht. Die Regierung aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung erwartet 2019 nur noch ein Wachstum von 0,2 Prozent und hat ihr Defizitziel zugleich auf 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung nach oben korrigiert.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) mahnt das hoch verschuldete Italien zur schrittweisen Sanierung seiner Staatsfinanzen. Dafür sei ein auf mittlere Sicht angelegtes Maßnahmenpaket „von entscheidender Bedeutung“, sagte der für Europa zuständige IWF-Bereichsleiter Poul Thomsen am Freitag in Washington.

