Erste Freitagsdemo in Algerien seit Festlegung des Wahltermins

Algier (APA/AFP) - Mit erneuten Massenprotesten haben tausende Algerier erneut ihrer Forderung nach einem radikalen politischen Umbruch Ausdruck verliehen. Es war die erste Freitags-Großdemo seit der Ankündigung von Präsidentschaftswahlen. Der Protest blieb trotz merklicher Spannungen weitgehend friedlich. Nur einmal kam ein Wasserwerfer zum Einsatz. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

In Online-Netzwerken war zu dem Protest unter dem Motto „Sie werden alle gehen“ aufgerufen worden. Nach dem erzwungenen Rücktritt von Präsident Abdelaziz Bouteflika stören sich die Demonstranten unter anderem an der Einsetzung seines langjährigen Weggefährten Abdelkader Bensalah als Interimspräsident.

Bensalah hatte am Mittwoch den Wahltermin auf den 4. Juli festgelegt und „transparente“ Wahlen angekündigt. Viele vor allem junge Demonstranten sehen darin aber nur die Fortsetzung eines bestehenden Systems. „Ich werde nicht wählen. Wozu auch?“, sagte der 22-jährige Walid in der Hauptstadt Algier.

Die Menge vor dem Hauptpostamt, dem zuletzt wichtigsten Versammlungsort, skandierte „friedlich, friedlich“. Demonstranten versuchten, Polizeibeamten auf die Seite der Protestteilnehmer zu holen.

Am Dienstag hatte die Polizei erstmals Tränengas und Wasserwerfer gegen Demonstranten eingesetzt. Am Freitag wurde zudem zum ersten Mal der Zugang zu dem alten Postgebäude in der Hauptstadt Algier abgeriegelt. Der Polizei gelang es aber nicht, die Demonstranten fernzuhalten und zu vertreiben.

Was als Protest gegen Präsident Bouteflika begann, ist innerhalb von zwei Monaten zu einer Demonstration gegen die gesamte algerische Führungselite geworden. Die Demonstranten bemängeln, Wahlen könnten innerhalb des Systems, zu dem Bouteflika gehörte, weder frei noch fair sein. Der einflussreiche Armeechef Ahmed Gaed Salah wies die „unrealistischen Slogans“ der Protestbewegung zurück.