Turnen: EM-Titel an Dos Santos und Nagorni

Szczecin (Stettin) (APA/dpa) - Melanie de Jesus dos Santos hat das zweite Mehrkampf-Gold für Frankreich in der Geschichte der Turn-Europameisterschaften erkämpft. 14 Jahre nach dem Erfolg von Marine Debauve in setzte sie sich am Freitag in Stettin mit 55,433 Punkten knapp vor Titelverteidigerin Elissa Downie (GBR/55,365) durch. Die Vorkampf-Beste Angelina Melnikowa aus Russland patzte am Balken und wurde Dritte.

Bei den Herren gab es durch Nikita Nagornij vor Weltmeister Artur Dalaloyan einen russischen Doppelsieg. Bronze holte überraschend Marios Georgiou aus Zypern.