Macron empfing Selenskyj und Poroschenko

Paris (APA/dpa) - Gut eine Woche vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Ukraine hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron die beiden Kandidaten empfangen. Zunächst war der aussichtsreiche Bewerber Wolodymyr Selenskyj an der Reihe, wie Kreise des Élysée-Palastes der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Paris bestätigen. Danach begrüßte Macron den Amtsinhaber Petro Poroschenko.

Poroschenko teilte via Twitter mit: „Ich bin froh über das Treffen mit einem aufrichtigen Freund der Ukraine.“ Der Staatschef aus Kiew hatte zuvor die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in Berlin besucht.

Der Schauspieler, Komiker und Politneuling Selenskyj hatte die erste Runde der Wahl deutlich vor Poroschenko gewonnen. Die Stichwahl in der krisengeschüttelten Ex-Sowjetrepublik ist am Ostersonntag geplant. In Umfragen führt Selenskyi klar.

Frankreich sieht sich im sogenannten Normandie-Format in der Pflicht, dass im Ukraine-Konflikt vermittelt. Zu der Vierer-Runde gehören auch Deutschland, die Ukraine und Russland. Der Ukrainekonflikt schwelt seit Jahren: Russland annektierte 2014 die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim und unterstützt pro-russische Separatisten in der Ostukraine.