Litauen fordert nach „Drohbrief“ Schutz seiner Botschaft in Moskau

Vilnius (APA/dpa) - Litauen hat Russland in einer diplomatischen Note zum Schutz seiner Botschaft in Moskau aufgefordert. Das Außenministerium in Vilnius begründete dies mit einem „Drohbrief“ gegen die Vertretung des baltischen EU- und NATO-Landes nach einem Gerichtsurteil zum „Blutsonntag von Vilnius“, einem Putschversuch mit sowjetischer Hilfe am 13. Jänner 1991.

Die Note sei am Freitag einem einberufenen Vertreter der russischen Botschaft überreicht worden, nachdem eine Beschwerde beim Außenamt in Moskau unbeantwortet geblieben sei.

Litauens Botschaft hatte nach Angaben des Ministeriums Ende März einen Drohbrief erhalten, nachdem ein Gericht in Vilnius mehr als 60 ehemalige Sowjetoffiziere für ihre Beteiligung an dem blutigen Zwischenfall zu Haftstrafen verurteilt hatte. Darin seien die Mitarbeiter der Vertretung aufgefordert worden, Moskau binnen eines Monats verlassen. Unterzeichnet gewesen sei das Schreiben von Mitgliedern einer Organisation von Veteranen der russischen Geheimdienste.

Nach Erhalt des Schreibens habe Litauens Botschaft das russische Außenamt in einer Note dazu aufgefordert, den Vorfall zu untersuchen und den Schutz der Vertretung sicherzustellen. Eine Antwort sei nach litauischen Angaben jedoch ausgeblieben. Die Beziehungen zwischen Litauen und Russland sind wegen der Ukraine-Krise gespannt.