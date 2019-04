US-Anleihen tendieren im Minus

New York (APA/dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. In allen Laufzeitbereichen stiegen im Gegenzug die Renditen. Anleger bevorzugten risikoreichere Anlagen. So herrschte am New Yorker Aktienmarkt gute Laune. Gute Exportwerte aus China hatten zudem Ängsten vor einer schwächelnden chinesischen Wirtschaft entgegen gewirkt.

Dass sich die Stimmung der US-Verbraucher im März stärker als erwartet eingetrübt hatte, stützte die Kurse am Anleihenmarkt nicht. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima war um 1,5 Zähler auf 96,9 Punkte gefallen. Volkswirte hatten nur mit einem Rückgang auf 98,2 Punkte gerechnet.

Zweijährige Anleihen sanken um 2/32 auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,393 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 9/32 Punkte auf 98 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,375 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gaben um 17/32 Punkte auf 100 18/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,560 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 29/32 Punkte auf 100 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,972 Prozent.