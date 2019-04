Eishockey: EBEL-Ergebnis - Vienna Capitals im Finale

Wien (APA) - Ergebnisse Erste Bank Eishockey-Liga (EBEL) vom Freitag - Halbfinale („best of seven“), 7. Spiel:

spusu Vienna Capitals - Red Bull Salzburg 3:1 (0:1,0:0,3:0). Wien, 7.022 (ausverkauft). Tore: Tessier (41.), Nissner (48./PP), DeSousa (60./EN) bzw. Gazley (2.). Strafminuten: 2 bzw. 6. Endstand in der Serie: 4:3.

Finale (best of seven): Vienna Capitals - KAC. Spieltermine: Sonntag 14.4. (14.00) in Wien, Dienstag 16.4. (19.15) in Klagenfurt, Donnerstag 18.4. (19.15) in Wien, Samstag 20.4. (17.00) in Klagenfurt. Falls nötig: 22.4. (17.00) in Wien, 24.4. (20.20) in Klagenfurt, 27.4. (17.00) in Wien.