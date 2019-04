UN-Sicherheitsrat gab nach Sudan-Sondersitzung keine Erklärung ab

New York/Khartum (APA/AFP) - Die Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zur Lage im Sudan nach dem Sturz des langjährigen Präsidenten Omar al-Bashir ist ohne Veröffentlichung einer Erklärung zu Ende gegangen. Es handle sich um „eine interne Angelegenheit“ des Sudans, sagte der UN-Botschafter Kuwaits, Mansur al-Otaibi, am Freitag nach etwa einstündigen Diskussionen hinter verschlossenen Türen.

Das Gremium wird nun zunächst das Treffen des Friedens- und Sicherheitsrats der Afrikanischen Union (AU) am Sonntag abwarten.

Die Dringlichkeitssitzung war von den USA und den fünf europäischen Mitgliedern im Sicherheitsrat beantragt worden, darunter auch Deutschland.

Zuvor hatte bereits der sudanesische UN-Botschafter Yasir Abdelsalam im Sicherheitsrat darauf verwiesen, dass die Ereignisse im Sudan eine „interne Angelegenheit“ seien. Der nach der Entmachtung Bashirs eingesetzte Militärrat werde „sich damit zufriedengeben, der Garant einer zivilen Regierung zu sein“, sagte er. Die Übergangszeit von zwei Jahren könnte je nach Entwicklung auch verkürzt werden.

Der Militärrat bat am Freitag Nachbarländer um finanzielle Hilfe. Das Land benötige „Spenden“, um die wirtschaftlichen Probleme in den Griff zu bekommen, die zu den Protesten gegen Bashir geführt hätten, sagte General Omar Zain al-Abdin arabischen und afrikanischen Diplomaten. Treibstoff und Mehl seien in dem Land knapp.

Der seit drei Jahrzehnten autoritär herrschende Staatschef Bashir war am Donnerstag nach monatelangen Massenprotesten der Bevölkerung vom Militär gestürzt worden. Die Demonstrationen hatten Mitte Dezember nach einer drastischen Erhöhung der Brotpreise durch die Regierung begonnen und sich rasch auch gegen den autoritären Herrschaftsstil von Bashir gerichtet.