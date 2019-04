Fußball: Ligaspiel in Frankreich nach Rassismus-Vorfall unterbrochen

Dijon (APA/Reuters) - Ein französisches Fußball-Erstligaspiel ist am Freitag wegen rassistischer Beschimpfungen von den Zuschauerrängen für fünf Minuten unterbrochen gewesen. Amiens-Kapitän Prince Gouano meldete die Beleidigungen gegen ihn im Gastspiel in Dijon beim Schiedsrichter. Die Begegnung endete 0:0.

„Wir sind im 21. Jahrhundert, und was passiert ist, ist inakzeptabel“, erklärte Gouano. „Ich wollte darauf hinweisen, als ich darum gebeten habe, das Spiel anzuhalten. Wir sind alle gleich.“ Laut Angaben der französischen Profiliga (LFP) sei der Mann, der Gouano rassistisch beleidigt habe, noch am Freitagabend festgenommen worden. Eine Disziplinarkommission der Liga befasse sich am Mittwoch mit dem Vorfall.