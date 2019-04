Eishockey: ÖEHV-Frauen bei B-WM vor Schlusstag im Aufstiegsrennen

Budapest (APA) - Österreichs Eishockey-Frauen liegen bei der B-WM in Budapest nach einem 8:3-Kantersieg am Freitag gegen Dänemark auch noch vor dem Schlusstag im Aufstiegsrennen. Die besseren Karten als die ÖEHV-Auswahl (8 Punkte) haben aber Tabellenführer Ungarn (10) und Norwegen (9). Die Ungarinnen sind am Samstag der letzte Gegner der Truppe von Teamchef Risto Kurkinen. Norwegen trifft auf Dänemark (6).

Ergebnis Frauen-B-WM (Division 1A) in Budapest: Dänemark - Österreich 3:8 (1:4,1:2,1:2). Tore Österreich: Volgger (4.), Altmann (6.), Schafzahl (10., 36.), Lopez (13.), Fazokas (22.), Meixner (47.), Matzka (52.)

Tabelle (alle 4 Spiele): 1. Ungarn 10 Punkte - 2. Norwegen 9 - 3. Österreich 8 - 4. Dänemark 6 - 5. Slowakei 3 - 6. Italien 0. Letztes ÖEHV-Spiel am Samstag (19.30 Uhr) gegen Ungarn.