Graz (APA) - Das Herren-Team des UVC Graz hat sich den dritten Rang in der Denizbank-Volley-League gesichert. Der Cupsieger gewann am Freitag auch das zweite Spiel der „best of 3“-Serie gegen UVC Ried/Innkreis, diesmal mit 3:1.

Ergebnis Denizbank Volley League - Um Platz 3 (best of three), 2. Spiel: UVC Holding Graz - UVC Weberzeile Ried/Innkreis 3:1 (22,-23,20,22). Endstand der Serie 2:0, Graz Dritter.