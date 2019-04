Sudans Polizei: 16 Tote bei Protesten durch verirrte Kugeln

Khartum (APA/Reuters) - Bei den jüngsten Protesten im Sudan sind nach offiziellen Angaben mindestens 16 Menschen durch verirrte Kugeln ums Leben gekommen. Am Donnerstag und Freitag seien auf diese Weise zudem 20 Menschen verletzt worden, erklärte ein Polizeisprecher am Samstag. Es seien Regierungsgebäude und Privatbesitz angegriffen worden.

Am Freitag waren hunderttausende Demonstranten in den Straßen der Hauptstadt Khartoum zusammengekommen. Sie forderten die Einsetzung einer Zivilregierung, nachdem das Militär am Donnerstag den 30 Jahre lang autokratisch regierenden Präsidenten Omar al-Bashir abgesetzt und einen Militärrat als Übergangsregierung eingesetzt hatte.