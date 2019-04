Syrische Agentur: Israel attackierte Militärcamp in Provinz Hama

Damaskus (APA/dpa) - Israelische Kampfflugzeuge haben nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur SANA einen Militärstützpunkt des Landes in der Provinz Hama angegriffen.

Bei dem Luftangriff auf die Stadt Masyaf habe es Zerstörungen gegeben, drei Kämpfer seien verwundet worden, meldete die Nachrichtenagentur unter Berufung auf eine Quelle im Militär. Aktivisten berichteten, dass es mindestens 17 Verletzte gegeben haben soll.

Syrische Regierungskreise berichteten der Deutschen Presse-Agentur, Ziel sei eine Militärschule und ein Trainingslager gewesen. Nach Informationen anderer Quellen aus der Gegend sind in dem Stützpunkt Soldaten der iranischen Revolutionsgarden und Alliierte stationiert. US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche die Revolutionsgarden als Terrororganisation eingestuft.

Israel, das mit dem Iran verfeindet ist, äußert sich üblicherweise nicht zu seinen Militäraktionen in Syrien. Syrische und in Syrien stationierte iranische Einheiten waren in den vergangenen Monaten mehrfach in ähnlicher Weise angegriffen worden.