Formel 1: Bottas Schnellster im letzten freien China-Training

Shanghai (APA/dpa) - Valtteri Bottas hat vor dem Qualifying zum 1000. Formel-1-Rennen die Bestzeit erzielt. Der 29-jährige WM-Spitzenreiter aus Finnland verwies in seinem Mercedes Sebastian Vettel im Ferrari um 0,392 Sekunden auf den zweiten Platz. Dritter wurde dessen Teamkollege Charles Leclerc, auf Rang vier folgte am Samstag auf dem Shanghai International Circuit Weltmeister Lewis Hamilton im zweiten Silberpfeil.

Knapp fünf Minuten vor dem Abschluss der einstündigen Trainingseinheit sorgte ein heftiger Unfall von Alexander Albon für das vorzeitige Ende. Der 23-jährige Formel-1-Neuling kam mit seinem Toro Rosso von der Strecke ab und schlug in die Seitenbegrenzung. Das Auto wurde dabei so schwer demoliert, dass Albon nicht mehr am Qualifying teilnehmen konnte. Dem thailändischen Piloten war nichts passiert.

Wichtigere Ergebnisse vom dritten und letzten freien Training für den Formel-1-Grand-Prix von China am Samstag: 1. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:32,830 Min. - 2. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +0,392 Sek. - 3. Charles Leclerc (MON) Ferrari 0,418 - 4. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 0,859 - 5. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1,144 - 6. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1,416 - 7. Max Verstappen (NED) Red Bull 1,617 - 8. Carlos Sainz (ESP) McLaren 1,680 - 9. Alexander Albon (THA) Toro Rosso 1,770 - 10. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 1,953