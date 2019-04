Golf: Zwischenstand 83. US Masters in August nach 2. Runde

Augusta (Georgia) (APA) - Zwischenstand der 83. US Masters der Profigolfer nach der zweiten Runde auf dem Par-72-Kurs in Augusta am Freitag (Ortszeit):

1. Brooks Koepka (USA) 137 (66+71), Francesco Molinari (ITA) 137 (70+67), Jason Day (AUS) 137 (70+67), Adam Scott (AUS) 137 (69+68) und Louis Oosthuizen (RSA) 137 (71+66) - 6. Tiger Woods (USA) 138 (70+68), Dustin Johnson (USA) 138 (68+70), Xander Schauffele (USA) 138 (73+65) und Justin Harding (RSA) 138 (69+69). Weiter: 12. Phil Mickelson (USA) 140 (67+73) - 16. Justin Thomas (USA) 141 (73+68) - 29. Jordan Spieth (USA) 143 (75+68) - 36. Rory McIlroy (NIR) 144 (71+73) und Bubba Watson (USA) 144 (72+72)

U.a. Cut (147 Schläge) verpasst: 66. Justin Rose (ENG) 148 (75+73) und Sergio Garcia (ESP) 148 (73+75)