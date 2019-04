Handgranate bei Grabungsarbeiten in Kufstein gefunden

Kufstein (APA) - Eine Handgranate ist am Freitagnachmittag bei Grabungsarbeiten in einem Garten in Kufstein in Tirol gefunden worden. Wie die Polizei berichtete, konnte der Entminungsdienst die Handgranate sicherstellen und schließlich in einem nahe gelegenen Kieswerk sprengen. Es entstanden weder Personen- noch Sachschäden.