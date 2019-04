Kärntner SPÖ-Parteitag in Villach gestartet

Villach (APA) - Im Congress Center Villach hat am Samstagmorgen ein Landesparteitag der Kärntner SPÖ begonnen. Die Wiederwahl von Peter Kaiser, seit 2010 an der Spitze der Landespartei, stand auf dem Programm, außerdem eine Rede von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und eine Präsentation der EU-Kandidaten. Rund 600 Delegierte und weitere Gäste, in Summe bis zu 1.000 Personen, wurden erwartet.

Das Empfangskomitee machte der örtliche Eisenbahnermusikverein, im Veranstaltungszentrum der traditionell roten Eisenbahnerstadt gab es rockigere Klänge von Matakustix, außerdem erwartete die Besucher eine morgendliche Stärkung mit Plundergebäck und Kaffee. Rendi-Wagner, Kaiser, die Landesregierungsmitglieder sowie die EU-Kandidaten, darunter Kaiser-Sohn Luca, zogen zu erhebender Musik in den Saal ein, die Anwesenden erhoben sich von den roten Stühlen und begrüßten sie mit Applaus.

