Wiener Lenker in Niederösterreich mit 3,5 Promille gestoppt

Schwarzau am Steinfeld/Wien (APA) - Ein stark betrunkener Pkw-Lenker ist am Freitagabend auf der Südautobahn (A2) im Gemeindegebiet von Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) gestoppt worden. Ein Alkotest beim Wiener ergab 3,5 Promille, berichtete die niederösterreichische Exekutive am Samstag in einer Aussendung. Der Führerschein konnte dem 38-Jährigen nicht abgenommen werden, weil er diesen nicht dabei hatte.

Der Mann wurde gegen 20.30 Uhr auf dem Parkplatz Wiener Neustadt auf der A2 Richtung Wien kontrolliert. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Lenker wurde der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen angezeigt.