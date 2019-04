Kärntner Polizei ertappte Autolenker mit Laserblocker

Hermagor (APA) - Die Kärntner Polizei hat am Freitag bei einer Fahrzeugkontrolle in Hermagor einen 49-jährigen Niederösterreicher ertappt, der einen Laserblocker in sein Auto eingebaut hatte. Der Laserblocker wurde ausgebaut und sichergestellt, der Lenker wurde angezeigt, teilte die Polizei mit.

Erst am vergangenen Sonntag hatte die Autobahnpolizei einem 48 Jahre alten Villacher seinen Laserblocker abgenommen. Der Mann war bei Krumpendorf mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Südautobahn (A2) unterwegs, eine verwertbare Messung war der kontrollierenden Streife aber nicht gelungen.