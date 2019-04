Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in der Steiermark

Kitzeck (APA) - Bei einem Verkehrsunfall in Kitzeck im Sausal (Bezirk Leibnitz) sind in der Nacht auf Samstag zwei Personen verletzt worden. Wie die Feuerwehr Fresing - Kitzeck in einer Aussendung mitteilte, war ein Auto von der Sulmtal Straße (B74) abgekommen und hatte sich mehrmals überschlagen.

Die beiden verletzten Fahrzeuginsassen wurden vom Feuerwehrarzt und vom Roten Kreuz versorgt und ins Landeskrankenhaus Wagna eingeliefert. Laut Feuerwehr hatte sich nur wenige Stunden zuvor fast an der selben Stelle ein weiterer Unfall ereignet, bei dem ein Auto mit einem Lkw kollidiert war.