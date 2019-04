14-Jähriger machte in Salzburg mit Auto von Eltern Spritztour

Kuchl/Hallwang (APA) - Ein 14-Jähriger hat am Freitagabend in Kuchl (Tennengau) mit vier Freunden eine Spritztour mit dem Auto seiner Eltern gemacht. Eine Polizeistreife war auf das Fahrzeug aufmerksam geworden und stoppte den Wagen auf der Salzachtal Straße. Der 14-Jährige habe nach eigenen Angaben das Auto ohne Wissen seiner Eltern in Betrieb genommen, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Der Jugendliche unternahm die Spritztour mit dem Auto seiner Eltern gemeinsam mit vier Freunden. Keiner der Mitfahrer hatte einen gültigen Führerschein. Der Jugendliche wird angezeigt.

In Hallwang (Flachgau) stoppte die Polizei außerdem Samstagfrüh einen 24-jährigen Autolenker, der ohne Führerschein mit einem Auto auf der Wiener Bundesstraße unterwegs war. Der Pkw wurde abgestellt. Der Mann wird angezeigt.