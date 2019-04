Zwei Verletzte bei Autounfall im Bezirk Oberwart

Rechnitz/Markt Neuhodis (APA) - Zwei Verletzte hat ein Autounfall am Samstag in den frühen Morgenstunden im Bezirk Oberwart gefordert. Ein Pkw war zwischen Rechnitz und Markt Neuhodis von der Straße abgekommen und in den Graben gestürzt. Ein Insasse wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die schwerverletzte Person wurde laut Landessicherheitszentrale in den Schockraum des Spitals Oberwart transportiert.

Eine Person erlitt leichte Blessuren. Die Feuerwehr wurde kurz vor 5.00 Uhr alarmiert und rückte mit 25 Mitgliedern und fünf Fahrzeugen aus. Weiters waren nach Angaben der Landessicherheitszentrale Burgenland ein First Responder, ein Notarztwagen, Rettung und Polizei im Einsatz. Die Feuerwehr hob das stark beschädigte Auto aus dem Graben.