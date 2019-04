Salzburger Polizei sucht nach Unfall mit Schwerverletzter nach Zeugen

Zell am See (APA) - Nach einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fußgängerin in Zell am See im Pinzgau hat die Polizei am Samstag einen Zeugenaufruf gestartet. Bei dem Verkehrsunfall am Mittwoch war bei der Gletschermoosstraße eine 64-jährige Fußgängerin von einem Pkw erfasst und zu Boden gestoßen worden, berichtete die Polizei.

Die Fußgängerin ging die Gletschermoosstraße von der Flugplatzstraße kommend in Richtung Bushaltestelle. Dabei wurde sie von einem 47-jährigen Autolenker erfasst, welcher aus dem dortigen Parkplatz des Lebensmittelgeschäfts fuhr, und zu Boden gestoßen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zell am See unter der Telefonnummer 059133517-0100 entgegen.