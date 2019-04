European Magazine Award: Covergeschichte von „Profil“ ausgezeichnet

Wien (APA) - Das Wiener Nachrichtenmagazin „Profil“ wird für das beste Magazincover Europas geehrt: Die 2017 erschienene Ausgabe „Rechtsruck“ überzeugte die Jury des European Magazine Awards 2019. Über einen Spezialpreis in der Kategorie „Design“ darf sich indes das „Datum“ freuen. Zum Magazin des Jahres wurde hingegen der britische „The Economist“ gewählt.

Gleich einen Tripletsieg in den Kategorie „Newcomer des Jahres“, „Design“ und „Cover Concept“ fuhr das „Frankfurter Allgemeine Quarterly“ ein. Und das deutsche „Focus“-Magazin obsiegte in der Sparte „Fotografie“, während der Schweizer „Beobachter“ in der Renommierkategorie „Politik und Gesellschaft“ den Sieg davontrug. Verliehen werden die Auszeichnung Wien - im Rahmen des European Newspaper Congress, der von 12. bis 14. Mai in Wien stattfindet.

(S E R V I C E - https://newspaper-congress.eu/european-magazine-award/)