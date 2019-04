SAP-Zugang für Burgenland-Rechnungshof: Opposition will Sonderlandtag

Eisenstadt (APA) - In der Causa um den eingeschränkten SAP-Zugang für den burgenländischen Landes-Rechnungshof hat die Opposition eine Sonderlandtagssitzung beantragt. „Die bestehenden Kontrollrechte und Möglichkeiten des Landtages sind zu erhalten und die Rechte des Landesrechnungshofes zu stärken“, forderten Volkspartei, Grüne, Liste Burgenland und der parteifreie Mandatar Gerhard Steier am Samstag per Aussendung.

Das Land hat der Kontrollinstanz den Zugang zum Buchungssystem SAP eingeschränkt, diesen soll es nun nur prüfungsbezogen auf Anfrage geben. „Wir sehen darin eine Blockade der Kontrollfunktion des Landesrechnungshofes, der an sich die Aufgabe der Kontrolle und Prüfung im Auftrag des Landtages - und damit der burgenländischen Bevölkerung - ausüben soll“, so Regina Petrik (Grüne), Manfred Kölly (Liste Burgenland) und Gerhard Steier, die diese Vorgehensweise laut Aussendung „als willkürliche Einschränkung der Kontrollmöglichkeiten“ sehen. „Nur wo ordnungsgemäße Kontrolle vorherrscht, kann von Transparenz gesprochen werden. Aber anscheinend gibt es etwas zu verbergen bzw. sollen Prüfungen behindert werden“, meinte ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner.