28-Jähriger bei Streit in Wien schwer mit Löffel verletzt

Wien (APA) - Bei einer Auseinandersetzung in Wien-Alsergrund ist am Freitag ein 28-Jähriger schwer verletzt worden. Der Iraner wurde gegen 19.00 Uhr in einer Flüchtlingsunterkunft an der Roßauer Lände von einem 24-jährigen Landsmann mit Faustschlägen und einem Löffel traktiert. Durch das als Waffe eingesetzte Besteck erlitt der Mann laut Polizei eine Schnittquetschwunde. Der Täter wurde festgenommen.

Die Berufsrettung versorgte den Verletzten und brachte ihn in ein Spital. Die Hintergründe des Streits waren unklar.