Pkw in Vorarlberg rund 200 Meter abgestürzt

Alberschwende (APA) - Ein Pkw ist am Samstagvormittag in Alberschwende in Vorarlberg (Bezirk Bregenz) rund 200 Meter über eine steile Wiese abgestürzt. Laut Medienberichten dürfte der Lenker aus noch unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Fahrer wurde verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Feldkirch geflogen werden.