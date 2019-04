Obdachloser in OÖ attackierte und verletzte Polizisten

Attnang-Puchheim (APA) - Ein 43-jähriger Obdachloser hat am Donnerstag in Attnang-Puchheim (Bezirk Vöcklabruck) einen Polizisten attackiert und leicht verletzt. Der Mann war schwer alkoholisiert und hatte zuvor einen Geldtransportmitarbeiter mit dem Umbringen bedroht. Als die verständigte Polizeistreife den Sachverhalt aufnehmen wollte, ging der 43-Jährige auf einen Beamten los, berichtete die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich in einem Supermarkt in Attnang-Puchheim. Der Obdachlose wurde wegen Gefahr im Verzug festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert.