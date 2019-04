Gewichtheben: Martirosjan bei in Georgien klar am EM-Podest vorbei

Batumi (APA) - Österreichs Aushängeschild Sargis Martirosjan hat am Samstag bei der Gewichtheber-EM in Batumi/Georgien trotz guter Leistung den angepeilten Podestplatz in der Klasse bis 109 Kilogramm klar verpasst. Der 32-Jährige erreichte mit 181 kg im Reißen Rang sechs und landete im Stoßen mit 206 kg an der neunten Stelle. Die Zweikampfleistung von 387 kg brachte ihm den achten Platz ein.

Gold sicherte sich in überlegener Manier der favorisierte Weltmeister und Weltrekordler Simon Martirosyan mit 427 kg. Der 22-jährige Armenier gewann auch die beiden Teildisziplinen mit 192 bzw. 235 kg.

Für seinen ehemaligen Landsmann Martirosjan, der 2014 die Österreichische Staatsbürgerschaft erhalten hatte, ging eine Serie zu Ende, nachdem er seit 2016 immer eine EM-Medaille geholt hatte. Im Vorjahr war er in Bukarest mit 182 Kilogramm Europameister im Reißen und mit einer Zweikampfleistung von 384 kg Dritter in der Klasse bis 105 kg geworden. Damals hatten jedoch einige Nationen nach Dopingfällen nicht an der EM teilnehmen dürfen, darunter auch Armenien, Russland und Weißrussland.

Wichtigere Samstag-Ergebnisse der Gewichtheber-EM in Batumi -Männer, Klasse bis 109 kg: 1. Simon Martirosyan (ARM) 427 kg (192 Reißen/235 Stoßen) - 2. Andrei Aramnau (BLR) 411 (190/221) - 3. Rodion Bochkow (RUS) 410 (192/218). Weiter: 8. Sargis Martirosjan (AUT) 387 (181/206)

Reißen: 1. Martirosyan 192 - 2. Bochkow 192 - 3. Aramnau 190. Weiter: 6. Martirosjan 181

Stoßen: 1. Martirosyan 235 - 2. Arturs Plesnieks (LAT) 225 - 3. Arkadiusz Michalski (POL) 221. Weiter: 9. Martirosjan 206