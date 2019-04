Steirischer Landwirt hortete tote Schweine

Feldbach (APA) - Mehrere abgemagerte Schweine sind am Freitag am Hof eines Landwirts aus der Südoststeiermark gefunden worden. Der zuständige Amtstierarzt Albin Klauber bestätigte am Samstag einen Bericht der „Kleinen Zeitung“, wonach der Landwirt zehn der Tiere selbst getötet hatte und sieben weitere Schweine eingeschläfert werden mussten. Weiters wurde ein Raum mit Dutzenden Kadavern gefunden.

Die Behörden waren durch eine Meldung der Tierkörperverwertung auf den Fall aufmerksam geworden: Demnach habe der Bauer zehn mit einem Bolzenschussgerät getötete Schweine abholen lassen. „Wir haben festgestellt, dass die getöteten Tiere abgemagert waren und haben uns den Hof angesehen. Dort haben wir weitere sieben Tiere gefunden, die in einem so schlechten Zustand waren, dass wir sie einschläfern mussten“, sagte Klauber. Die restlichen neun Schweine wurden auf einem Bauernhof in der Nähe untergebracht.

In einem Nebengebäude machten die Behörden dann eine weitere makabere Entdeckung: In einem Raum lagen Dutzende Schweinekadaver. „Es waren 70 bis 80 mumifizierte Kadaver, vermutlich aus den letzten zwei Jahrzehnten“, sagte Klauber. Woran die Tiere gestorben sind, sei unklar, eine natürliche Todesursache sei aber möglich, so der Tierarzt: „Auf so einem Bauernhof mit zu Spitzenzeiten 40 Muttersauen plus Mast gibt es einen gewissen Prozentsatz an Tieren, die verenden. Wenn man das auf die 15 bis 20 Jahre aufrechnet, ist so eine Zahl möglich.“ Was aber der Grund dafür war, dass die toten Tiere nicht gemeldet und wie vorgesehen bei der Tierkörperverwertung abgeliefert wurden, war vorerst unklar.

Der Landwirt war für die Behörden kein Unbekannter: Bereits Ende 2018 hatte man auf dem Hof einschreiten müssen. „Nach einem Hinweis haben wir Tierhaltemängel festgestellt, im pfleglichen und auch im Fütterungsbereich“, sagte Klauber, man habe dem Bauer Auflagen erteilt. Bei einer Nachkontrolle seien diese Mängel dann beseitigt gewesen. Grund dürfte damals ein Konkurs und der damit verbundene Geldmangel gewesen sein. Später habe der Bauer dann die Betriebsauflösung an die Behörden gemeldet. Klauber: „Aber offensichtlich ist die nicht durchgeführt worden.“ Die Behörde wird in der Causa Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstatten.