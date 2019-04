SPÖ Kärnten: Kaiser stellt sich der Wiederwahl als Landesvorsitzender

Villach (APA) - Kärntens SPÖ-Vorsitzender Peter Kaiser hat sich am Samstag auf einem Parteitag in Villach der Wiederwahl gestellt. In seiner Rede vor knapp 500 Delegierten und vielen Gästen sprach er sehr viele Themen an, vom Arbeitsmarkt, über Kinderbetreuung und Wertschöpfung, Pestizide und Pflege bis hin zur Pressefreiheit und einem Bekenntnis zum gebührenfinanzierten ORF.

„Wir haben Kärnten von der rechtsgerichteten Abstellfahrbahn auf die Fahrbahn geführt, und sind jetzt unterwegs auf die Überholspur“, sagte der 60-Jährige, seit 2013 Landeshauptmann, der den Wahlerfolg im Vorjahr ansprach. „48 Prozent sind uns gefolgt. Das gibt uns die Kraft, dringende Veränderungen auch für unser Bundesland zu starten.“ Das Regierungsprogramm mit der ÖVP trage eine „sehr deutliche, sozialdemokratische Handschrift“. Als Erfolgbeleg nannte Kaiser Wirtschaftsdaten: „Die Ergebnisse geben uns Recht: Seit 36 Monaten haben wir permanent die Arbeitslosigkeit gesenkt.“

Auf seine Wiederwahl als Vorsitzender kam Kaiser nicht direkt zu sprechen. Wohl aber betonte er die Bedeutung von Zusammenhalt in der Partei. Einst hätten interne Konflikte für schlechte Wahlergebnisse in Kärnten gesorgt. „Es geht nur mit Teamgeist und Charakter“, das seien die „bitteren Lehren“, welche die Parteivergangenheit gebracht habe. Seit 2010 - damals wurde Kaiser Vorsitzender - ging es wieder bergauf bei Landtagswahlen.

Nach seiner Rede erntete Kaiser langen Applaus und schickte die Delegierten in die Mittagspause zu Würstl und Gulasch. Während der Pause findet die Stimmabgabe für die Vorsitzwahl statt. Kaiser ist der einzige Kandidat. Bei seiner letzten Kür 2016 war er auf 99,36 Prozent der Delegiertenstimmen gekommen.

