„Mit lautem Jubel“: Geschichte steirischer Gipfelsiege in Trautenfels

Trautenfels (APA) - Weiße Flecken auf der Karte? Davon gab es 1814, als sich die erste steirische Expedition auf die Hochwildstelle (2.747 Meter) aufmachte, noch jede Menge. Fast 200 Jahre später, 1978, standen steirische Alpinisten am Mount Everest, und Satellitentechnik tilgte letzte weiße Flecken: Eine Sonderausstellung im steirischen Schloss Trautenfels zeigt höchst sehenswert alpingeschichtliche Aspekte.

„Gipfelstürmen! Steirische Expeditionen zum Dach der Welt“ wurde kuratiert von Robert Schauer, einem der besten Alpinisten weltweit, Schöpfer eines Imax-Films über den 8.848 Meter hohen Mount Everest. Die Sonderausstellung, die bis 2020 laufen wird, zeigt die ersten Expeditionen in die höchsten Regionen der Steiermark, des Karakorum, des Himalaya und des Hindukusch. Der erste „Höhenalpinist“ war der in die Steiermark vernarrte Erzherzog Johann, der mitten im Kriege gegen Napoleon eine Besteigung der Hochwildstelle in den Schladminger Tauern anordnete und selbst mitkraxelte: „Mit lautem Jubel betraten wir ihn!“ erfährt man aus einer Schrift des Habsburgers über den Gipfelsieg. Laut Schauer war es nicht nur die Lust, höchste Höhen zu bezwingen: Besteigungen unter dem Erzherzog waren auch stets wissenschaftlicher Natur, es wurden u.a. Gesteinsproben vom Weg und vom Gipfel mitgebracht. Einige Steine von den höchsten Gipfeln der Welt sind zusammen mit anderen skurrilen Exponaten zu sehen - neben VR-Brillen mit den Wegen zu den Gipfeln oder Expeditionsausrüstung von damals.

Diese wurden Teil der Sammlungen des Erzherzogs, die heute den Grundstock des nach ihm benannten Universalmuseum Joanneum (UMJ) bilden. Und damit schließt sich der alpine Kreislauf: Zum UMJ gehört auch das Schloss Trautenfels im Schatten des mächtigen, noch schneebedeckten Grimming (2.351 Meter Seehöhe), lange und vor der Vermessung mit Theodoliten für den höchsten steirischen Berg gehalten. Auch Schauer wurde vom Grimming in den Bann gezogen, hier erwarb er erste Erfahrungen. Heutzutage ist jeder Kunde eines Outdoor-Stores besser ausgerüstet, als es die Alpinisten in den 1950er waren. Schauer trug damals Daunengilet und Segeltuchjacke, auch als Exponat zu sehen: „Aber es war trotzdem saukalt!“. Die Entwicklung des Bergsteigens ist auch eine Geschichte der Entwicklung der alpinen Ausrüstung, der Höhenmedizin, der Vermessung und der Dokumentation, sprich Fotoapparate und Kameras. Schauers Lieblingsstück war „sauschwer, aber hat mich nie im Stich gelassen.“ Oder: „Der Pickel da, der war mehr zum Haindeln“.

Ausgesprochen schade, dass der Kurator nur fallweise bei der Schau anwesend sein wird - den ohnehin schon selbsterklärenden Exponaten verleiht er durch seine unprätentiöse Erzählweise unglaubliche Erzählkraft: „Am Nanga Parbat haben wir ein Dreieckstuch des ÖTC zurückgelassen. Das war auch gut als Halstuch zu verwenden. 20 Jahre später hat ein polnischer Bergsteiger es als Beweis seines Gipfelsieges wieder mit heruntergebracht. Der Wind hatte es zerfranst, der Blitz hatte mehrmals eingeschlagen.“

Einige der alten Haudegen wie Hanns Schell - Leiter der Everest-Expedition 1976 - waren bei der Eröffnung, auch die Töchter des 2012 am Hidden Peak umgekommenen Gerfried Göschl, sowie viele Familienangehörige der nunmehr in die Jahre gekommenen, aber immer noch weltweit geachteten Bergfexe: „Schau, da ist der Opa!“ deutete ein kleines Mädchen bei der Eröffnung der Schau am Samstag aufgeregt auf ein Foto mit einer Gruppe von eisumkrusteten Kapuzenmännern in unwirtlicher Umgebung.

In einem Raum ist ein VW-Bus-Imitat zu sehen - mit so einem Vehikel waren die Steirer damals am mühsamen Landweg wochenlang nach Asien unterwegs. Andere reisten 23 Tage an Bord eines Frachters nach Karachi und von dort weiter zum Himalaya und Karakorum. Heute bieten Agenturen fitten Bergsteigern den Everest binnen weniger Tage. Detail am Rande: Die Aufschrift am VW-Bus „Steirische Himalaya Expidition 1963“ ist kein Schreibfehler der Gestalter der Schau, sondern original.

