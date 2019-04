Leichtathletik: Norweger Hansen weitere vier Jahre EAA-Präsident

Prag (APA) - Svein Arne Hansen ist am Samstag beim Kongress in Prag einstimmig für vier weitere Jahre in seinem Amt als Präsident des Europäischen Leichtathletik-Verbandes (EAA) bestätigt worden. Der Norweger, der am 6. Mai 73 Jahre alt wird, steht seit 2015 an der EAA-Spitze. Österreichs Verbandspräsidentin Sonja Spendelhofer wurde in das 13-köpfige EAA-Council gewählt.

Mächtigste Frau in der EAA ist die Britin Cherry Alexander, die als erst zweite Frau nach der Oberösterreicherin Erika Strasser (1991 bis 1995) als Vizepräsidentin des Europa-Verbandes fungiert.