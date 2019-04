Bewaffneter Mann verschanzte sich 2: Einvernahme dauerte an

Röthis (APA) - Die Einvernahme jenes Mannes, der sich am Freitagabend mit mehreren Schusswaffen in seiner Wohnung in Röthis (Bezirk Feldkirch) verschanzt hatte, dauerte am Samstag noch an. Sie werde sich voraussichtlich über den ganzen Tag ziehen, teilte die Polizei mit. Der Mann sei zum Zeitpunkt des Vorfalls alkoholisiert gewesen, eine mögliche Suchtmittelbeeinträchtigung werde noch untersucht, hieß es.

Die bis dato durchgeführten Ermittlungen ergaben laut Exekutive, dass für die Handlungen des 41-Jährigen jedenfalls keine politischen oder terroristischen Motive vorlagen. Die Beamten stellten mehrere Schusswaffen in der Wohnung des Mannes sicher. Er wurde nach seiner Festnahme am Freitagabend ins Landeskriminalamt nach Bregenz gebracht.