Mitbegründer der Cselley Mühle - Doskozil: „Große Persönlichkeit“

Oslip (APA) - „Das Kulturland Burgenland verliert eine große Persönlichkeit“, zeigte sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) tief betroffen vom Tod Robert Schneiders. Erst vor wenigen Tagen habe sich eine Jury dafür ausgesprochen, dass dem Mitbegründer der Cselley Mühle der diesjährige Kulturpreis des Landes für „Bildende Kunst“ verliehen wird - diesen könne er nun nicht mehr persönlich entgegennehmen.

„Ich werde Robert Schneider nicht nur wegen seines kulturellen Engagements und Schaffens, sondern auch wegen seiner menschlichen Größe vermissen“, teilte Doskozil, der auch Kulturreferent ist, in einer Aussendung mit. Schneider habe sich über die Grenzen des Burgenlandes hinaus als vielseitiger Künstler einen Namen gemacht. Als Mitbegründer der Cselley Mühle habe er wesentlichen Anteil daran, „dass sich das Burgenland als offenes Kulturland auch international positionieren konnte“. Es sei eine „einzigartige Einrichtung geschaffen worden, die sich stets auch mit neuen und zeitgenössischen Kunstformen auseinandersetzte“. Robert Schneider sei es stets auch ein Anliegen gewesen, künstlerisch Neues zu ermöglichen und junge Künstler zu unterstützen. „Mein Mitgefühl gehört in diesen schweren Stunden den Angehörigen Robert Schneiders“, so der Landeshauptmann.