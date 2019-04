Schlechtes Wetter erschwert Landung der „Alan Kurdi“

Rom/Valletta (APA) - Das schlechte Wetter erschwert die Landung der Migranten an Bord des Rettungsschiff „Alan Kurdi“ auf Malta. Das Schiff mit 62 Migranten an Bord ist von den maltesischen Behörden aufgerufen worden, angesichts der schlechten Wetterlage einen geschützten Ort zu erreichen.

Dies solle den Einstieg der Migranten in ein maltesisches Schiff erleichtern, das sie nach Valletta führen soll, hieß es in einer Presseaussendung Maltas am Samstag. An Bord befinden sich Migranten aus Benin, Ghana, Cote d ?Ivoire, Nigeria und Senegal. Die Migranten sollen am Samstagabend in La Valletta eintreffen und von hier aus die Länder erreichen, die sie aufnehmen werden. Frankreich, Deutschland, Luxemburg und Portugal habe sich zur Aufnahme der Migranten bereit erklärt.

Die Migranten waren am 3. April vor Libyen vom Schiff der deutschen NGO Sea-Eye gerettet worden. Weder Italien noch Malta hatten sich zur Aufnahme der Migranten bereit erklärt.