Citybahn-Strecke in Waidhofen an der Ybbs soll verkürzt werden

Waidhofen a.d. Ybbs (APA) - Die Strecke der Citybahn in Waidhofen an der Ybbs soll verkürzt werden. Ein entsprechendes Paket wird dem Gemeinderat am 29. April zum Beschluss vorgelegt, kündigte Bürgermeister Werner Krammer (ÖVP) in einer Aussendung an. Der Zug soll künftig nur mehr zwischen Bahnhof und HTL verkehren. Die Verkürzung der Zugstrecke ermögliche ein großes zusammenhängendes Betriebsgebiet und eine Radweganbindung.

Die Schmalspurbahn verbindet derzeit auf einer 5,5 Kilometer langen Strecke den Bahnhof Waidhofen an der Ybbs und Gstadt. Künftig sollen die beiden Haltestellen Kreilhof und Gstadt wegfallen, die der Aussendung zufolge „nur sehr wenige Fahrgäste nutzen“. Für die bestehende Infrastruktur der Citybahn würden hohe Kosten auf die Stadt zukommen - man sei nach der Eisenbahnkreuzungsverordnung verpflichtet, die Hälfte der Kosten für die Sicherung der Eisenbahnkreuzungen mitzufinanzieren. Laut der Betreiberin der Citybahn, der Niederösterreichischen Verkehrsorganisationsgesellschaft (NÖVOG), „stehen rund zwei Millionen Euro beim derzeitigen Bestand im Raum“, wurde seitens des Rathauses mitgeteilt. Durch die Verkürzung fallen Investitionsbeiträge für die Stadt weg, diese Ersparnis ermögliche die Finanzierung eines Anrufsammeltaxisystems.

„Insgesamt bekennen wir uns mit dieser Maßnahme langfristig zur Citybahn, wir könnten den Takt erhöhen und wollen mit neuen Ideen das Thema der CO2-Emissionen behandeln“, sagte Krammer. Das Gesamtpaket sei mit dem Land Niederösterreich und der NÖVOG vorbesprochen und „bringt einen hohen öffentlichen Mehrwert für die Stadt“.