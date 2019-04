Neue Militärführung im Sudan: Ausgangssperre aufgehoben

Khartum (APA/dpa) - Die Militärführung im Sudan hat eine Ausgangssperre wieder aufgehoben. Dies erklärte Abdel Fattah al-Burhan, der Leiter des Übergangsrats, am Samstag bei einer Pressekonferenz in Khartum. Sein Vorgänger Awad Ibn Auf, der nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Omar al-Bashir am Donnerstag zunächst die Führung im Land übernahm, hatte eine Ausgangssperre für einen Monat von 22.00 bis 4.00 Uhr verhängt.

Burhan erklärte zudem, dass alle politischen Gefangenen freigelassen werden sollten. Er wiederholte auch, dass die Streitkräfte für maximal zwei Jahre regieren werden, um in der Zeit die Macht an eine zivile Übergangsregierung abzugeben.

Zuvor hatte es innerhalb eines Tages zwei Machtwechsel im Sudan gegeben. Nach dem Sturz des 75-jährigen Bashirs war Ibn Auf am Freitagabend überraschend zurückgetreten. Monate der Massenproteste waren dem Militärputsch vorausgegangen. Demonstranten und Zivilgesellschaft lehnte allerdings die Militärführung vehement ab. Sie fordern, dass das Militär sofort die Macht an eine zivile Übergangsregierung abtritt. Sie trotzten der Ausgangssperre und versammelten sich weiterhin zu einer Sitzblockade vor der Militärzentrale in Khartum.