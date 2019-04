74-Jähriger schnitt sich in Zwettl mit Kreissäge in die Hand

Zwettl/Wien (APA) - Ein 74-Jähriger aus dem Bezirk Mödling hat sich am Samstagvormittag beim Holzschneiden in Zwettl schwere Verletzungen zugezogen. Der Pensionist schnitt sich kurz vor 9.30 Uhr mit einer Kreissäge in die linke Hand, berichtete die Landespolizeidirektion in einer Aussendung. Er wurde nach notärztlicher Versorgung vom Hubschrauber „Christophorus 2“ ins AKH Wien geflogen.