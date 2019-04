Turnen: Weltmeister Dalalojan holte EM-Gold am Boden

Szczecin (Stettin) (APA/dpa) - Nach dem verpassten Titel im Mehrkampf hat sich Allround-Weltmeister Artur Dalalojan am Samstag in den Gerätefinali der Turn-EM in Stettin mit Gold am Boden etwas entschädigt. Der Russe sicherte sich mit 15,100 Punkten überlegen den Titel vor Artem Dolgopyjat (ISR) und seinem Landsmann Nikita Nagornij, der ihm am Vortag die Mehrkampf-Krone entrissen hatte.

EM-Gold an den Ringen ging an den Russen Denis Abljasin (14,966 Punkte). Olympiasieger Max Whitlock aus Großbritannien durchbrach mit seinem Sieg am Seitpferd (15,533 Punkte) als einziger die russische Siegesserie. Die ersten Gerätetitel der Turnerinnen holten sich die Russinnen Maria Paseka am Sprung (14,516) bzw. Anastasia Iljankowa am Stufenbarren (14,833).